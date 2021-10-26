Dolarda sert düşüş!

Büyükelçi geriliminin son bulmasıyla TL üzerindeki baskı kısmen azaldı, dolar/TL 9,45 seviyelerine kadar indi.

Yükseliş trendindeki dolar/TL'yi dün 9,85 zirvesine taşıyan '10 büyükelçi' geriliminin azalması, kurun yeniden gevşemesini sağladı. Gözler TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun perşembe günü vereceği mesajlara çevrildi.

Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki çağrısı ile başlayan diplomatik gerilimin azalmasıyla dolar/TL 9,85 tarihi zirvesinden 9,43 TL seviyelerine kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçiliklerin yeni açıklamayla yargıya ve Türkiye'ye yönelik "bühtandan" geri döndüğünü, bundan sonra da Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarda daha dikkatli olunacağına inandığını söyledi.

Bankacılar batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesine neden olma riski taşıyan gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirken, resmi tatil nedeniyle kısa sürecek haftada Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklamalarını takip edecekler.

TCMB'nin enflasyon raporu 28 Ekim'de gerçekleşecek. Aynı gün öğleden sonra ve takip eden gün ise resmi tatil.

Saat 10:50 itibariyle; dolar/TL 9,4560 ve Euro/TL 10,9810 seviyelerinde yer aldı.

İnfo Yatırım'ın analizine göre; yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 9.66626 - 9.73360 - 9.85 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 9.53516 - 9.42172 - 9.30122 seviyeleri ise destek noktaları olarak izlenebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.