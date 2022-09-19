Dolarda gözler Fed ve TCMB’nin faiz kararlarında!

Doların haftaya 18.26 TL seviyelerinde başlamasıyla gözler hem Fed hem de TCMB'nin açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

Dolar, ABD'deki enflasyonist ortam ve büyüme endişeleriyle risk iştahında yaşanan gerilemeden destek bularak yükselişini sürdürüyor. Beklentilerden fazla gelen enflasyon rakamları Fed'in bu hafta Çarşamba günü yüzde 0.75 baz puan faiz artışını kesinleştirmekle birlikte 1 baz puan faiz artışı da dillendirilmeye başlandı.

Doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi son 5 yılın zirvesinin biraz altında seyrediyor.

İçerde ise 22 Eylül Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı var. TCMB'nin faizleri yüzde 13'te sabit bırakması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,74'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e geriledi. Aynı ankette dolar için yıl sonu beklentileri 19.65'ten 19.51'e geriledi. 12 ay sonrası için kur tahmini ise 22.03 TL'de şekillendi.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,05'lik düşüşle yapan euro 18,2594 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2426 TL alış fiyatından, 18,2754 TL satış fiyatından işlem gördü.