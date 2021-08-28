'Dolarda fay hattı kırıldı, dalga Türkiye'ye kıyıya doğru yaklaştıkça büyüyecek'

Dolar kuru için iç piyasada takip edilen Jacskon Hole toplantısı sona ererken ekonomist Evren Devrim Zelyut doların patronunun son noktayı koyduğunu yazdı. Zelyut, 'Çok uzaklarda Atlantik'in derinlerde finansal fay hattı kırıldı ve dalga Türkiye'ye kıyıya doğru yaklaştıkça büyüyecek..” paylaşımında bulundu.

Para piyasalarında gözler dün gerçekleştirilen Jacskon Hole toplantısındayken merakla beklenen toplantı sona erdi. Kritik karar sonrası Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut ABD Merkez Bankası Başkanı Jarome Powell'ı kastederek “Ve doların patronu noktayı koyar...” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Wyoming Eyaleti'nde yer alan Jackson Hole Vadisi'nde her yıl ağustos ayında gerçekleştirilen ve dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katıldığı toplantı dün sona erdi. Dolar yatırımcısı içinde çok kritik olan toplantıda ABD Fed Başkanı Jarome Powell'ın tahvil alımlarıyla ilgili söyleyecekleri sonrası para piyasalarındaki belirsizliğin ortadan kalkacağı bekleniyordu.

Fed Başkanı Powell toplantıda ABD Merkez Bankası'nın varlık alımlarını 2021 yıl sonuna kadar azaltmaya başlayacağı mesajı verirken “FOMC'nin son Temmuz toplantısında, çoğu katılımcı gibi ben de ekonominin beklendiği gibi geniş bir şekilde gelişmesi durumunda, bu yıl varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamanın uygun olabileceği görüşündeydim.” Diye konuştu.

DOLARIN PATRONU SON NOKTAYI KOYDU

Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise sosyal medya hesabından kısaca Fed Başkanı Powell'ın konışmasını değerlendirdi.

Zelyut Powell'ı doların patronu diye tanımlarken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na dolar rezervlerini artırma konusunda uyarıda bulundu.

Zelyut paylaşımında Powell'ın “Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir” cümlesine dikkat çekerken “Umarım Merkez Bankası rezerv biriktirir çünkü çok uzaklarda Atlantik'in derinlerde finansal fay hattı kırıldı ve dalga Türkiye'ye kıyıya doğru yaklaştıkça büyüyecek..” paylaşımında bulundu.

Bu arada Jackson Hole toplantısı öncesi 8.40 TL seviyelerinde olan dolar kuru Powell'ın açıklamaları sonrası bir miktar geri çekildi. Dolar kuru haftanın son işlem gününü 8.35 TL seviyesinden kapattı. Altın fiyatlarında ise tam tersi yaşandı. Ons altın fiyatı grafiklerde toplantı öncesi 1782 dolar seviyesini görürken tahvil alımlarıyla ilgili Powell'ın açıklamalarıyla 1817 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

Kaynak: Milli Gazete

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