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TIMETURK / EKONOMİ / Dolarda en kazançlı hafta yaşanacak

Dolarda en kazançlı hafta yaşanacak

Eylül ayında hızlanan Dolar/TL kurunda çıkış hareketi ekimde zirve yaptı.

15 Dakika Önce
2021-10-24 17:43:05
Dolarda en kazançlı hafta yaşanacak

Piyasadaki beklentilerin ötesinde gerçekleşen hızlı yükseliş yeni zirve denemeleriyle birlikte 22 Ekim Cuma gününe kadar geldi. Piyasa analistleri dolar kurunda çift haneli bir tablonun TL'nin değeri açısından ciddi bir kırılma noktası olacağı kanaatinde. Buna rağmen 25 Ekim haftasında ilk desteklerin 9.56-9.50 seviyelerinde olacağı yönündeki görüşler ağır basıyor. Merkez Bankasının politika faiziyle ilgili aldığı iki puanlık gerileme kararının bankaların faiz politikalarına yansımasıyla birlikte dolarda bir gevşeme yaşanması muhtemel. İlk destek ise 9.50 seviyesi olabilir. Piyasa analistlerine göre sonrasında 9.43-9.40 seviyelerine doğru gerileme yaşanabilir. Tersi bir durumda ise ilk direnç noktası 9.67-9.75 olabilir ve bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Genel kanaat ise kasımda olsa olsa 9.90-10.00 seviyeleri yaşanabilir. 9.75 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir. Bu ihtimalin ağır bastığı görülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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