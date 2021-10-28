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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar yeniden yükselişte

Dolar yeniden yükselişte

Hafta başında 9,85'e dayanarak rekor kıran dolar/TL'de sonrasında devam eden 3 günlük düşüş bugün son buldu. Dolar/TL, 9,59 seviyesine tırmandı.

2 Saat Önce
2021-10-28 11:56:06
Dolar yeniden yükselişte

Hafta başında Osman Kavala hakkında açıklama yayınlayan 10 ülkenin büyükelçi ile ilgili "istenmeyen adam" gerilimi ile dolar/TL 9,85 sınırına dayanmış ama diplomatik çözümler ile krize dönüşmeden engellenmesi etkisiyle kurlarda gevşeme görülmüştü.

Haftanın ilk üç gününde 9,40'a kadar gerileyen kur bugün yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL 11.26 itibarıyla yüzde 1,30 yükselişle 9,6033'ten; euro/TL ise 11,15'ten işlem görüyor.

Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası'nın yılın dördüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminleri yükseltildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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