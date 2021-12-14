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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 14,18 seviyelerinde işlem görüyor.

1 Saat Önce
2021-12-14 10:38:56
Dolar yeniden yükselişe geçti

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 13,8329'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,5 artışla 14,1760 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,45 değer kazanarak 15,9980'den, sterlin/TL yüzde 2,43 primle 18,7180'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 96,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1275'ten alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde bugünden itibaren takip edilecek merkez bankaları kararlarının varlık fiyatlarını etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

ABD'de kısa dönemli enflasyon beklentilerinin tekrar yüksek seviyelere çıkmasının ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştirebileceği endişesinin bulunduğunu kaydeden analistler, bu durumun küresel dolar talebini artırdığını aktardı.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürdüğünü söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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