Dolar yeniden 13 lirayı test etti! Altında yükseliş sürüyor mu?

Küresel piyasalar, korona virüsündeki yeni varyantların neden olduğu panik havasını aşmaya başlarken, TL haftaya değer kaybıyla başladı. Dolar yeniden 13 lirayı test etti. Altın fiyatları da yükselişte...

Dolar haftaya hızlı başladı. Sabah açılışı 12.35 liradan yapan dolar, kısa sürede 12.85'e kadar tırmandıktan sonra saat 11.16 itibariyle 12.545 liradan işlem gördü. Türk Lirası yüzde 1,62 düşüşle en fazla değer kaybeden 'gelişen ülke' para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 0,45 düşüşle Tayland bahtı bulunuyor.

Euro ise 14 liranın üzerine tutunmuş durumda. İstanbul serbest piyasada euro 14.13, sterlin 16,71 liradan işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 12,44 lira, euronun satış fiyatı ise 14,0650 lira olmuştu.

Altın fiyatları da rekor seviyelerdeki yerini koruyor. Saat 11.16 itibariyle gram altın 723 liradan, çeyrek altın 1183 liradan, tam altın ise 4 bin 735 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1793 dolar.

En büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin güne 185 dolarlık artışla 57 bin 496 dolardan başladı. Şu an 57 bin 361dolardan işlem görüyor. Ethereum ise 42 dolar prim yaparak, 4 bin 328 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan yeni varyant ve enflasyona dair endişelerle geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından, yeni haftada yoğun veri gündemi ile para politikalarına yönelik sözle yönlendirmelerin fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

Kaynak: duvar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.