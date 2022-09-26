Dolar yeni haftaya rekorla başladı!
Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirimi sonrası dolar yükselişini sürdürüyor.
2022-09-26 08:33:06
Dolar/TL kuru haftaya yeni rekorla başladı.
Kur, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 18,44 seviyesini de aşarak güniçi gördüğü rekor seviyeyi yeniledi.
Geçen hafta Fed'in şahin mesajları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin etkisiyle dolar/TL kuru Aralık 2021'de kırdığı rekoru tazelemişti.
Yeni haftanın ilk işlem gününde Türkiye'nin risk primi 781 baz puana yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13,99 seviyesinde. .
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