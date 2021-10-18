Dolar yeni haftaya rekorla başladı

Doların ateşi sönmüyor. Dolar 9,27 lirayla tarihi zirvesinde başladığı günde 9,29 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Enflasyon artarken Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirmesiyle yükselişe geçen dolar/TL, yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı.

Cuma gecesi 9,27'lik rekor görülen kurda bu sabah 9,29'lik zirve görüldü.

Piyasalarda saat 09,17 itibariyle son durum şöyle:

Dolar 9,28 TL'den, Euro 10,76 TL'den, Sterlin ise 12,75TL'den işlem görüyor.

Gram altın ise 526,41 liradan işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA

TCMB, 21 Ekim Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldiği mart ayı sonundan ağustos sonuna kadar geçen sürede “beklenen ve gerçekleşen enflasyonun üzerinde faiz vereceğiz” sözü vermiş ancak ağustosta enflasyonun politika faizini geçmesine rağmen 23 Eylül toplantısında faiz indirimine gitmişti.

Cumhurbaşkanı'nın talebine paralel olarak gelen bu hamle sonrasında TL'de değer kaybı artmış, küresel enflasyondaki artışa ve Türkiye'de de yükselen enflasyona rağmen faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalleri döviz kurlarında rekorları beraberinde getirmişti.

Ekonomist Deniz Engin'e göre ise; Eylül ayı başında 8,26'dan işlem gören kur, çekirdek enflasyon söyleminin faiz indirimi olarak değerlendirilmesiyle yükselişe geçti ve ardından TCMB'nin 100 bp faiz indirmesiyle rekor kırdı. Sonrasında ise hem faiz indiriminin devam edeceğine dair gelişmeler olması hem de sınır ötesi harekat sinyallerinin verilmesiyle bu hafta %3'e yakın yükselen kur yeni zirveyi gördü.

Küresel piyasalarda haftaya yükselişle başlayan dolar, TÜFE verisinin ardından gerilerken çoğu gelişen ülke parası da bu hafta pozitif fiyatlanıyor. TL'deki negatif ayrışmada faiz indirimi beklentilerinin etkisi büyük, ayrıca başkan yardımcılarının görevden alınması bağımsızlık ilkesinin de zarar görmesine neden oldu. Gelecek hafta yapılacak PPK toplantısı öncesi kurdaki oynaklığın devam etmesi beklenirken son bir aydaki bu hızlı yükselişin enflasyonu da yükseltmesi ve %20 seviyesinin aşılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.