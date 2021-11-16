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Dolar yeni güne yine rekorla başladı

12 Kasım günü 10 liraya yükselen dolarda bu sabah 10,10 seviyesiyle yeni tarihi zirve görüldü.

3 Saat Önce
2021-11-16 09:44:37
Dolar yeni güne yine rekorla başladı

Türk Lirası, dolar karşısında erimeye devam ediyor.

Eylül ayının ilk haftasından itibaren yükseliş trendinde olan ve son 6 işlem gününde de üst üste yükselen dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesini 10,10'a kadar taşıdı.

Euro/TL'de ise bu sabah 11,50 seviyesi görüldü. Dün euro/TL'de 11,53 ile rekor kırılmıştı.

Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 20'ye dayanırken Merkez Bankası'nın (TCMB) sert faiz indirimlerine gitmesi ve iki gün sonraki toplantıda faiz indirimine devam edileceği beklentisi, TL'de değer kaybını beraberinde getiriyor.

ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine yükselmesi sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma takvimini öne çekeceğine dair beklentiler de doların küresel değerinde artışı beraberinde getiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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