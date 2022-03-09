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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar ve euro yükselişte, altın ise 19 ayın zirvesinde

Dolar ve euro yükselişte, altın ise 19 ayın zirvesinde

Dolar ve euroda yükseliş devam ederken, altın fiyatları son 19 ayın zirvesine ulaştı.

2 Saat Önce
2022-03-09 13:32:22
Dolar ve euro yükselişte, altın ise 19 ayın zirvesinde

Dün yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 14,45'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 14,66 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL yüzde 1,5 artışla 16,08'den, sterlin/TL yüzde 1,4 yükselişle 19,29 liradan işlem görüyor.

Gram altın 955 liradan, çeyrek altın 1536 liradan satılıyor. .

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