Dolar ve euro yükselişte, altın ise 19 ayın zirvesinde
Dolar ve euroda yükseliş devam ederken, altın fiyatları son 19 ayın zirvesine ulaştı.
2022-03-09 13:32:22
Dün yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,55 üzerinde 14,45'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 14,66 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL yüzde 1,5 artışla 16,08'den, sterlin/TL yüzde 1,4 yükselişle 19,29 liradan işlem görüyor.
Gram altın 955 liradan, çeyrek altın 1536 liradan satılıyor. .
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