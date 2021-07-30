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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar ve euro piyasaya nasıl başladı?

Dolar ve euro piyasaya nasıl başladı?

Yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip edilen dolar ve euro kurlarında son durum merak ediliyor. İşte döviz kurlarında son durum

1 Saat Önce
2021-07-30 09:24:54
Dolar ve euro piyasaya nasıl başladı?

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Dolar, haftanın son iş günü 30 Temmuz 2021 sabahında 8,50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürüyor.

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,4598 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,4681 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4600 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

Güne 10,0709 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,04 artışla 10,0727 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,0706 seviyesinde kapattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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