Dolar ve euro enflasyona nasıl tepki verdi?

Dolar kuru beklentilere paralel gelen enflasyon sonrası bir değişim göstermeyerek 16.75'teki seyrine devam etti. Euro ise 17.50'de seyrediyor.

Milyonlarca insanın maaşını etkileyecek kritik Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne dolar kuru sınırlı düşüşle 16.74'ten başladı. Euro ise 17,4682 TL'den yatay başladı.

Enflasyon sonrası dolar 16.75'ten işlem görürken, euro 17.50'ye kadar çıktı.

Dolar kuru BDDK'nın kararı sonrası gerilediği 16.54 TL seviyelerindeki yükselişine ara vererek haftaya sınırlı gerilemeyle başladı. BDDK kararı sonrası 17.36 TL seviyesinden 16.54'e kadar gerilemişti. Ancak bu seviyelerden doların küresel para birimleri karşısında değer kazanmasının da etkisiyle yönünü yeniden yukarı çeviren dolar kuru 16.75'e kadar yükselmişti. TL, dolar karşısında yüzde 7 değer kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücret net 5.500 TL oldu. Asgari ücretteki artış yüzde 30 olarak gerçekleşti. .