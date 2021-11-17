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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar ve Euro’dan yeni rekor

Dolar ve Euro’dan yeni rekor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında faiz ile ilgili değerlendirmeleri sırasında 10,55’e çıkan dolar, yükselişini sürdürerek 10,67 ile tarihi zirvesini gördü. Bu sıralarda euro ise 12.06’ya ulaştı.

2 Saat Önce
2021-11-17 20:05:25
Dolar ve Euro’dan yeni rekor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Grup toplantısında faiz ile ilgili değerlendirmeleri sırasında 10,55'e çıkan dolar, yükselişini sürdürerek 10,67 ile tarihi zirvesini gördü. Bu sıralarda euro ise 12.06'ya ulaştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın yapacağı toplantı öncesi TL, değer kaybetmeye devam ederken, dövizde rekor artışlar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Grup toplantısında “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere boşuna uğraşma diyoruz. Milletin sırtından faiz belasını kaldıracağız” değerlendirmesini yaparken TL dünyada ana para birimleri arasında dolar karşısında en hızlı eriyen para birimi oldu. Güne 10.35 seviyesinde başlayan dolar/TL öğleden sonra Erdoğan'ın konuşması sırasında 10,55'i aştı. Dolar piyasa kapandıktan sonra artışa devam ederek 10.67 ile rekor tazeledi. Euro da ilk kez 12.06'ya ulaştı.

Finans çevrelerince Merkez Bankası Para politika Kurulu toplantısından önce Erdoğan'ın açıklamasının faiz indirim sinyali olarak değerlendirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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