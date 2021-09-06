Dolar ve borsa haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 artışla 8,3229 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 8,2985 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,37 azalışla 9,8520'den, sterlin/TL de yüzde 0,38 değer kaybıyla 11,4860'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,19 seviyesine çıkarken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1871'den işlem görüyor.

Analistler, son iki haftada dolar endeksindeki sert gerilemeyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini bildirdi.

Dolar endeksinde 91,9 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 artışla 1.471,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,93 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.471,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,23 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, 1.484,95 puanla son beş ayın en yüksek seviyesini test ettiği geçen haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,72 artışla 1.468,67 puandan tamamladı.

Analistler, küresel çapta artan enflasyonist baskılar ve ekonomik toparlamanın yavaşladığına işaret eden verilerin beklentilerin şekillenmesi açısından zorluklar yarattığını belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olduğunu, TL varlıkların ise görece ucuz kalan fiyatlamalar dolayısıyla pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayı toplantısına çevrildiğini aktaran analistler, faizlerde ve para politikasında değişiklik beklenmemesine karşın karar sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından tahvil alımları konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Analistler, ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin takip edileceği bilgisini vererek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.