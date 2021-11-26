Dolar ve altında son durum! Yükseliş sürüyor mu?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,046 seviyelerinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı da, güne yükselişle başlamasının ardından 698,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,03 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 12,0033'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 12,0280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 değer kazanarak 13,5110'dan, sterlin/TL yatay seyirle 15,9890'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1230'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyantın oluşturduğu belirsizliklerin güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara talebi artırdığını söyledi.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle yarım gün açık olacağını ve döviz kurlarında sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 698,3 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 690,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.58 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 698,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.145 lira, Cumhuriyet altını da 4.666 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.807 dolardan alıcı buluyor. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edilmesinin ardından küresel risk iştahının azalmasıyla, yatırımcılar güvenli liman olarak değerlendirilen varlıklara yöneldi. Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve ABD'de piyasaların yarım gün açık olacağını belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, olası düşüşlerde 1.780 doların destek konumuna geldiğini söyledi. Saat 10.50 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.