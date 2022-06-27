Dolar ve altında sert düşüş!

Haftanın ilk işlem gününde gram altın ve döviz kurlarında sert düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ticari kredilerle ilgili değişikliğe gidildiğini kamuoyuna duyurdu. Buna göre BDDK, 15 milyon liraya kadar döviz varlığı olan şirketlere kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama şartı getirdi.

15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak. BDDK'nın bu kararı dolar ve altında sert düşüşleri de beraberinde getirdi.

Haftanın ilk işlem gününde gram altın ve döviz kurlarında sert hareketler görüldü. Gram altın 949 liraya inerken, dolar 16.09 liraya kadar geriledi, euro ise 17.02 lira seviyesini gördü. .