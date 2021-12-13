DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Akşener, Kılıçdaroğlu'nun önünde Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı
Düğünlerde takmak için 0.25 ve 0.5 gramlık altınlar satışa çıktı
Bill Gates'ten metaverse açıklaması! '2 veya 3 yıl içinde' dedi
Varlık Barışı başvuruları 31 Aralık’ta sona eriyor
Afrikalı tarihçi: Türkiye, Batılı güçler gibi bizi sömürmüyor
UBS Türk lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı
Fransiyum nedir? Fransiyum nerede bulunur?
Bakan Nebati: Bitersek hep beraber biteceğiz, kazanırsak hep beraber
Fitch'den 13 Türk bankası için kritik karar
İngiltere'den Yunanistan'ı kızdıracak ''Türkiye'' açıklaması
Dövüş sporlarının bilinen ismi Emre Karaca'dan açıklamalar
Garantili Fon Transferi (GFT) nedir? GFT nasıl yapılır?
Eşi pideciye kaçan adam intihar etti
Yunus Emre ne zaman doğdu, ne zaman öldü? Yunus Emre'nin mezarı nerede?
Valerie Pecresse: Türkiye tarafından rehin alınmak istemiyoruz

TIMETURK / EKONOMİ / Dolar ve altında rekor yükseliş!

Dolar ve altında rekor yükseliş!

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını vereceği kader haftasına dolar/TL, 14'lük rekoru aşarak başladı.

3 Saat Önce
2021-12-13 10:08:36
Dolar ve altında rekor yükseliş!

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 seviyesindeki tarihi zirvesini aşarak haftaya başladı.

Dolar/TL'de 14,16'lık rekor görüldü.

ALTIN 832 TL'Yİ GÖRDÜ

Dolardaki yükseliş sonrası altın fiyatlarında da yeni rekor geldi. Gram altın 832 TL seviyesini görürken altının onsu 1785 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını durdurma takvimini öne çekmesi beklenen toplantı dahil olmak üzere, başlıca merkez bankalarının bu hafta gerçekleştireceği toplantılardan çıkacak kararlara odaklandı.

Bu hafta toplantı gerçekleştirecek diğer başlıca merkez bankalarından Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da Fed'e kıyasla daha yavaş da olsa para politikalarını sıkılaştırma yoluna girmesi bekleniyor.

İçeride ise TCMB'nin indirim beklenen faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş