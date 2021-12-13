Dolar ve altında rekor yükseliş!

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını vereceği kader haftasına dolar/TL, 14'lük rekoru aşarak başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri ve müdahaleleri sürerken dolar/TL 14 seviyesindeki tarihi zirvesini aşarak haftaya başladı.

Dolar/TL'de 14,16'lık rekor görüldü.

ALTIN 832 TL'Yİ GÖRDÜ

Dolardaki yükseliş sonrası altın fiyatlarında da yeni rekor geldi. Gram altın 832 TL seviyesini görürken altının onsu 1785 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını durdurma takvimini öne çekmesi beklenen toplantı dahil olmak üzere, başlıca merkez bankalarının bu hafta gerçekleştireceği toplantılardan çıkacak kararlara odaklandı.

Bu hafta toplantı gerçekleştirecek diğer başlıca merkez bankalarından Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da Fed'e kıyasla daha yavaş da olsa para politikalarını sıkılaştırma yoluna girmesi bekleniyor.

İçeride ise TCMB'nin indirim beklenen faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.