Dolar ve altında hareketlilik sürüyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda sert hareketlilik devam ediyor. Dün, 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bugün 11,056-11,086 bandında işlem görüyor. Gram altın ise 655,74 ile 663,30 bandında işlem görüyor

Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 10.45 liradan 11.30 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Piyasaların kapanışına doğru zirvesini 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bugün 11,056-11,086 bandında işlem görüyor.

Euro/TL ise 12,58 seviyelerinden el değiştiriyor.

Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde döviz kurlarındaki hareketler yine piyasaların odağında olacak. Yurt dışında ise Almanya üretici enflasyonu ve İngiltere perakende satışlar takip edilecek.

Sabah erken saatlerinde 15 lira seviyesini aşan İngiliz Sterlini ise 14,928'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi.

Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

ALTINDA DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Dolardaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Çeyrek altın alış fiyatı 1063,35 lira, satış fiyatı 1088,22 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 655,74 lira, satış fiyatı 663,30 lira seviyesinde yer alıyor.

İŞTE SAAT 09.30 İTİBARİYLE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmaları öncesinde altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.