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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar ve altında hareketlilik sürüyor

Dolar ve altında hareketlilik sürüyor

Dün rekor tazeleyen dolar bugün de yükselişini sürdürürken, altın da da yükseliş sürüyor. Dolar güne 9,1620 liradan, gram altın ise 528.5 liradan güne başladı.

8 Saat Önce
2021-10-14 09:40:26
Dolar ve altında hareketlilik sürüyor

Dolar ve altındaki yükseliş sürüyor.

Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması sonrası 9.18 lirayı görerek yeni bir rekor kıran dolar, İstanbul serbest piyasada 9,1620 liradan, avro ise 10,6330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada saat 09.30 itibariyle 9,1790 liradan alınan dolar, 9,1800 liradan satılıyor. 10,6770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,6580 lira olarak belirlendi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 9,1790 9,1800
Avro 10,6570 10,6580
Sterlin 12,5200 12,5700
ANKARA    
ABD Doları 9,1400 9,2200
Avro 10,6100 10,7000
Sterlin 12,4700 12,6500

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,1040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,5260 lira olmuştu.

Altın da bugün güne yükselişle başladı.

Saat 09.35 sıralarında gram altın 528,5 liradan, çeyrek altın 865 liradan, yarım altın 1,730 liradan, tam altın 3,460 liradan, Cumhuriyet altını ise 3,558 liradan işlem görüyordu.

Saat 09.50 itibariyle serbest piyasa altın fiyatları şöyle:

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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