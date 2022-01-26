Dolar ve altın için kritik gün!

Bugün piyasaların gözü kulağı Fed’in açıklayacağı faiz kararında olacak. Dolar yeni güne 13.47 liradan başlarken, gram altın/TL ise 800 TL'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını bugün 22:00'de açıklayacak. Faiz aralığının %0-%0,25 bandında bırakılması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell 22:30'da basın toplantısı düzenleyecek, soruları yanıtlayacak.

Fed'in bu toplantıda Mart ayında faiz artıracağına dair bir sinyal vermesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Asıl merak edilen ise Powell'ın 50 baz puanlık bir faiz artırımı konusunda bir işaret verip vermeyeceği.

Dolar hafta genelinde yatay bir seyir izlerken yeni güne de 13.47 liradan başladı.

Piyasaların merakla beklediği Fed kararı bugün saat 22.00'de açıklanacak. Analistler ve kurumlar bu sene Fed'den ağırlıklı olarak 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. Ancak ilk faiz artırımının bu toplantıda değil mart ayındaki toplantıda geleceği öngörülüyor.

Bugün faizde değişiklik beklenemezken verilecek mesajlar ve varlık alım programına dair açıklamalar piyasanın seyrinde etkili olabilir.

Fed'in faiz artırımı programına ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde bir süre baskı oluşturmuştu. Ons altın fiyatları dengesiz seyre yönelmişti. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed'in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar. Nitekim altın fiyatları izlendiğinde de bu durum kısmen de olsa gerçekleşmiş gibi duruyor.

ALTIN İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

Heraeus Precious Metals, 2021 yılında ons altın fiyatlarının 2028 dolar ile tarihi yüksek seviyeye ulaştığını ve bu seviyeyi 2022 yılında yeniden test edebileceğini açıkladı.

Faiz artırımlarının değerli metaller için negatif etki yaratabileceğini ancak ABD'de faizlerin yavaş hızda artırılmasını beklediklerini belirten Heraeus, faiz artırımlarından sonra da reel getirinin sıfırın altında olacağını ve bunun da altın fiyatlarına destek sağlayacağını açıkladı. 2022 yılı için ise ons altın fiyatlarının 1700-2120 dolar arasında olabileceğine değindi. Ons altın ise güne 1847 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1846 dolar, en yüksek de 1850 dolar seviyesini gördü. Gram Altın tarafında ise yatay hareket hakim durumda. Gram altın güne 798.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 798.4 lira, en yüksek de 804.5 lira seviyesini gördü. .