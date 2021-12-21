DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu?
Nijerya: FETÖ'nün, Türkiye'yle ilişkileri baltalamasına izin vermeyeceğiz
Derya Uluğ sağlık durumu nasıl? Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı!
Almanya Kovid-19 önlemlerini sertleştirdi
Muharrem Sarıkaya istifa mı etti? Canlı yayında tokat atan gazeteci kovuldu mu istifa mı etti?
10 yaş üstü araç alırken gözünüz açık olsun
Galatasaray yenildi mi? Adana Demirspor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kaçıncı
Başakşehir kaçıncı? Giresunspor'un kaç puanı var?
'Minik Salonlar, Dev Sporcular'
Kerkük neden gündeme geldi?
Türkiye'de son 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
Lira mevduat desteğinin detayları
Erdoğan vatandaşa neler vadetti? Dövizin inişini ne tetikledi?
Dolar ve altın bu seviyeden alınır mı? Altın ve döviz bozdurulur mu?
Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer

TIMETURK / EKONOMİ / Dolar ve altın bu seviyeden alınır mı? Altın ve döviz bozdurulur mu?

Dolar ve altın bu seviyeden alınır mı? Altın ve döviz bozdurulur mu?

Bu seviyeden dolar alınır mı? Dolar satmak mantıklı mı? Elinde altın ve dolar bulunanlar ne yapmalı?

2 Saat Önce
2021-12-21 21:45:48
Dolar ve altın bu seviyeden alınır mı? Altın ve döviz bozdurulur mu?

Altın ve döviz kurundaki düşüş vatandaşları da kafa karışıklığına sevk etti. Özellikle küçük yatırımcılar birikimlerini dolarda tutup tutmama ya da altınlarını bozdurup bozdurmamakta " bekleme" yönünde tercihte bulunmaktalar.....

Döviz kurunda yaşanan gerileme ile birlikte vatandaşın ekonomik davranışlarında da değişiklikler görülmeye başlandı.

Altın ve döviz kurundaki düşüş vatandaşları da kafa karışıklığına sevk etti. Özellikle küçük yatırımcılar birikimlerini dolarda tutup tutmama ya da altınlarını bozdurup bozdurmamakta " bekleme" yönünde tercihte bulunmaktalar.....

Vatandaşın elindeki para eridi

Elindeki avucundaki Türk lirası mevduatı erimemesi için bankadan çeken çoğu vatandaş bu birikimlerini yükselen dolar-avro ya da altına yönlendirmişlerdi.
Döviz kurundaki gerileme ile birlikte özellikle küçük yatırımcıların belli bir zarara uğradığını ve kayıplarını telafi için beklemede kaldıklarına dikkati çeken finans piyasası uzmanları yaptıkları açıklamada da bazı önerilerde bulunmaktalar.

Bu seviyeden altın alınır mı?

Finans piyasası uzmanları altının belli bir direnç noktası aradığına dikkati çekiyor. 750 bandı ile 800 bandında kendisine yer arayan gram altının ileriye dönük yükseliş gösterebileceğine dikkati çeken analistler vatandaşın da bozdurmadan ziyade beklemede kalmasının uzun vadede yararlı olacağı kanaatinde. Bu süreçte altınını 850-900 bandında alanların da beklemede kalmasının mantıklı olacağı görüşü ağırlıkta.

Dolar bu seviyeden alınır mı?

Bazı vatandaşların dolar ve avrodaki gerilemeyi alım fırsatı olarak bulduklarına dikkati çeken uzmanlar alımın belli bir riski de berabedrinde getireceğine vurgu yapmaktalar. Alım düşünenlerin ise belli bir sepet oluşturması önerilerinde de bulunmaktalar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş