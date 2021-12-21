Dolar ve altın bu seviyeden alınır mı? Altın ve döviz bozdurulur mu?

Bu seviyeden dolar alınır mı? Dolar satmak mantıklı mı? Elinde altın ve dolar bulunanlar ne yapmalı?

Altın ve döviz kurundaki düşüş vatandaşları da kafa karışıklığına sevk etti. Özellikle küçük yatırımcılar birikimlerini dolarda tutup tutmama ya da altınlarını bozdurup bozdurmamakta " bekleme" yönünde tercihte bulunmaktalar.....

Döviz kurunda yaşanan gerileme ile birlikte vatandaşın ekonomik davranışlarında da değişiklikler görülmeye başlandı.

Altın ve döviz kurundaki düşüş vatandaşları da kafa karışıklığına sevk etti. Özellikle küçük yatırımcılar birikimlerini dolarda tutup tutmama ya da altınlarını bozdurup bozdurmamakta " bekleme" yönünde tercihte bulunmaktalar.....

Vatandaşın elindeki para eridi

Elindeki avucundaki Türk lirası mevduatı erimemesi için bankadan çeken çoğu vatandaş bu birikimlerini yükselen dolar-avro ya da altına yönlendirmişlerdi.

Döviz kurundaki gerileme ile birlikte özellikle küçük yatırımcıların belli bir zarara uğradığını ve kayıplarını telafi için beklemede kaldıklarına dikkati çeken finans piyasası uzmanları yaptıkları açıklamada da bazı önerilerde bulunmaktalar.

Bu seviyeden altın alınır mı?

Finans piyasası uzmanları altının belli bir direnç noktası aradığına dikkati çekiyor. 750 bandı ile 800 bandında kendisine yer arayan gram altının ileriye dönük yükseliş gösterebileceğine dikkati çeken analistler vatandaşın da bozdurmadan ziyade beklemede kalmasının uzun vadede yararlı olacağı kanaatinde. Bu süreçte altınını 850-900 bandında alanların da beklemede kalmasının mantıklı olacağı görüşü ağırlıkta.

Dolar bu seviyeden alınır mı?

Bazı vatandaşların dolar ve avrodaki gerilemeyi alım fırsatı olarak bulduklarına dikkati çeken uzmanlar alımın belli bir riski de berabedrinde getireceğine vurgu yapmaktalar. Alım düşünenlerin ise belli bir sepet oluşturması önerilerinde de bulunmaktalar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.