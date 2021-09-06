Dolar ve altın alacaklar dikkat

Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası tırmanışa geçen ons altın, haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altındaki fiyatlamalara paralel olarak gram altın da sakin bir seyir izlerken dolar ve euro hafif primli seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası tırmanışa geçen ons altın, haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altındaki fiyatlamalara paralel olarak gram altın da sakin bir seyir izlerken dolar ve euro hafif primli seyrediyor. Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası yetkililerinin yapacağı açıklamalar ve haftalık işsizlik başvuruları dolar ve altın fiyatları için çok önemli kritik gelişmeler olarak öne çıkıyor. İşte piyasada merak edilenler...

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından sert yükseliş kaydeden ons altın haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izliyor.

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ağustos ayında 235 bin artış göstermesi piyasa beklentisi olan 750 bin artışın çok altında kaldı.

Özellikle pandemi koşulları sebebiyle işsiz kalan ABD vatandaşlarının ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıyan istihdamın beklentinin altında kalmasıyla birlikte ekonomik toparlanma bir nebze sekteye uğradı.

GÜVENLİ LİMAN ALTINA TALEP ARTTI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yaptığı konuşmada merkez bankasının varlıkları azaltmaya başlaması için tam istihdama ulaşmanın ön koşul olduğunu açıklamıştı. Bu gelişme ile birlikte varlık alım programının daha erken bir tarihe alınma ihtimali düşerken piyasada risk iştahı azaldı ve güvenli liman altına yönelik talep de artışa geçti.

Geçtiğimiz hafta gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası 1836 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydeden ons altın, haftayı 1830 dolar seviyesinden kapattı.

Haftanın ilk işlem gününde ons altın önceki kapanışa göre yatay bir seyir izleyerek 1829 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1827 dolar, en yüksek ise 1832 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YATAY SEYİRDE

Tarım dışı istihdamın beklentinin altında kalmasıyla tırmanışa geçen ons altın fiyatları gram altına da yansıdı. Bu gelişme ile birlikte 490 lira seviyesine kadar yükselen gram altın haftanın ilk işlem gününde önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izliyor.

Güne 489 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu seviye civarında sakin seyrediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 488 lira, en yüksek ise 489 lira seviyeler görüldü.

DOLAR VE EURO HAFİF PRİMLİ

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Türkiye ekonomisi 2'nci çeyrek büyüme verilerinin ardından 8.26 lira seviyesine kadar geri çekilen dolar kuru haftayı 8.30 lira seviyesinden kapatmıştı.

Haftanın ilk işlem gününde önceki kapanış seviyesine göre dolar/TL, yüzde 0.24 oranında primle 8.32 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 8.31 lira, en yüksek ise 8.33 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı saatlerde 9.88 lira civarında hafif primli seyrediyor.

ABD'DEN GELECEK MESAJLAR KRİTİK

Öte yandan bu hafta bazı Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip edilecek. Powell'a yakınlığı ile bilinen New York Fed Başkanı John Williams, çarşamba günü ekonomik etkinlikte konuşma yapacak. Ardından Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın aynı gün konuşması takip edilecek.

Perşembe günü ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları yakından takip edilecek. Buradan gelecek olan önemli gelişmeler dolar ve altın fiyatları üzerinde yönü belirleyebilir.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.