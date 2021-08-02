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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar, Türk Lirası karşısında güç kaybediyor

Dolar, Türk Lirası karşısında güç kaybediyor

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gelişen ülke para birimlerine artan taleple beraber Türk Lirası dolar karşısında Haziran'dan bu yana en iyi performansını sergiliyor.

51 Dakika Önce
2021-08-02 16:48:30
Dolar, Türk Lirası karşısında güç kaybediyor

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Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) verdiği güvercin mesajlar sonrası dolar güç kaybetti, gelişmekte olan ülke para birimleri çıkışa geçti. 8.40'a kadar inen dolar kuru 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve bugün 8.34'ü gördü.

Diken gazetesinin aktardığı habere göre; Euro da 10 liranın altına çekilerek 9.92'den işlem görüyor.

TL'nin günlük kazancı yüzde 1.20'yi geçerken aylık kazancı ise yüzde 3'e yaklaştı. Ancak TL hala sene başından beri en fazla değer kaybeden ikinci ülke para birimi.

Gram altın düşüşün etkisiyle 486 liraya kadar geriledi.

Fed geçen çarşamba günü faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğini ve varlık alımlarını sürdüreceğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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