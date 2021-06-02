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Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar yükselişe geçti.

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02.06.2021 00:55:49
Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Dolar 8,81 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi. Erdoğan, "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" şeklinde konuştu.

DOLAR/TL 8,80'İN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL tarihi zirvesini 8,81 ile yenilerken, avro/TL 10,76 zirvesini gördü. Kur hızlı yükselişin ardından 8,71 seviyesine gerilerken, avro/TL 10,65 seviyesinde dengelendi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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