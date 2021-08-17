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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar/TL son zamanların en düşük seviyesinde

Dolar/TL son zamanların en düşük seviyesinde

11 Ağustos’ta 8,69’a yaklaşarak son bir ayın en yüksek seviyesini gören Dolar/TL düşüşe geçti.

17 Dakika Önce
2021-08-17 12:07:05
Dolar/TL son zamanların en düşük seviyesinde

ABD'de istihdamın son ayda beklentileri aşmasına karşın ÜFE ve TÜFE'de ise yavaşlama sinyali verilmesiyle piyasalar Fed'in ön görüsünü daha fazla fiyatlamaya başladı. Böyle olunca dolardaki gerilemeyle hisse ve emtiada yükseliş oldu.

Yurt içinde ise TCMB, faiz indirim isteğine karşın 5. Ayda da faizi%19'da sabit tuttu ve enflasyon üzeri faiz politikasının devam edeceğini açıkladı. Merkezin kararı da TL'yi destekledi ve hem iç hem dış gelişmelerin etkisiyle düşüşe geçen kur, bugün 8,40 ile son iki haftanın dip seviyesine indi.

Günlük bazda düşüşüne 4. günde de devam eden kur bu ayki kazançlarını da sildi. Ay başında test edilen 8,2850 kurdaki düşüşte takip edilen ilk destek konumunda.

Kaynak: İnvesting.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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