Dolar - TL ilişkisinin son durumu nedir?

Dolar kuru nedir? Dolar ve Türk Lirası’nın şu an içerisinde bulunduğu son durum nedir? Dolar’ın yıllar içerisinde ulaştığı en yüksek satış fiyatı nedir?

Ekonomiye yön veren döviz kurlarından doların varlığı, Türk Lirasının da değerini etkileyen bir faktör olarak göze çarpmaktadır. Dolar kuru üzerinden değerini günden güne kaybeden Türk Lirası vatandaşlarında hayatında pek çok şeyi değiştiren bir durumdur. Bu noktada dolar kurunun karşılığının ne olduğu her gün birçok insan tarafından araştırılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki dolar kuru nedir? Dolar ve Türk Lirası'nın şu an içerisinde bulunduğu son durum nedir? İşte tüm bu sorular detayları ile sizler için derlenmiştir.

Dolar kuru nedir?

Özellikle yirmi birinci yüzyılda bireyleri doğrudan ve kısmen dolaylı olarak oldukça etkileyen en önemli konulardan biri sosyoekonomik durumlardır. Bireylerin yaşam kaliteleri üzerinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkan doların bugünki durumu, pek çok kişiyi derinden sarsan bir mesele konumuna gelmiştir. Özellikle Türk Lirası karşısında sahip olduğu yüksek değer sayesinde TL ve Dolar arasında var olan boşluk uçurum haline gelmiştir. Tıpkı Türk Lirası'nın Türkiye'nin para birimi olduğu gibi, Dolar da Amerika'nın para birimi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünya ekonomisine yön veren ülkelerden en önemlisi olan Amerika paranın değerini de her ülke için belirleyen bir konumdadır. Bu nedenle de dolar hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir değer standardı haline gelmiştir. Bu da demek oluyor ki, dolar diğer ülkelerin sahip oldukları para birimlerinin değer ölçüsü olarak belirlenmiştir.

Dolar'ın yıllar içerisinde ulaştığı en yüksek satış fiyatı nedir?

Dolar uzun yıllardır hepimizin gündeminde olan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak takdir edersiniz ki, özellikle son yıllarda küreselleşmenin de bu denli artmasıyla dolar satış fiyatı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Öyle ki 2004 yılında en yüksek birim dolar fiyatı 1.558.190,00 TL şeklinde iken yıllar içerisinde bu birim fiyatı gitgide artmaktadır. Bu yıllara göre dolar satış fiyatlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

2005 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 1,4068 TL

2006 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 1,7016 TL

2007 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 1,4568 TL

2008 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 1,7038 TL

2009 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 1,8045 TL

2010 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 1,6055 TL

2011 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 1,9157 TL

2012 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 1,8868 TL

2013 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 2,1642 TL

2014 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 2,3714 TL

2015 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 3,0654 TL

2016 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 3,5408 TL

2017 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 3,9665 TL

2018 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 6,8922 TL

2019 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 6,2138 TL

2020 yılında bir birim doların en yüksek fiyatı 8,4765 TL

Dolar ve Türk Lirası'nın şu an içerisinde bulunduğu son durum nedir?

Son döviz tablosuna baktığımızda doların en yakın tarih olan iki gün öncesine kadar dahi %0,4340 oranında değişim gösterdiği belirlenmektedir. Bu noktada doların günden güne nasıl bir hızla arttığını hesaba katmak pek de karmaşık olmayacaktır. Bugün dolar satış kuru 9,8466 TL iken, doların alış fiyatı ise 9,8430 TL'ye ulaşmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.