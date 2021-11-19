Dolar/TL'de yeni zirve! JP Morgan/Goldman tahminleri

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası ikinci işlem gününde de rekor kırdı. Kur, yurtiçi piyasaların kapalı olduğu zaman diliminde zirveyi test etti.

Dolar/TL , TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirim kararı sonrasında 11,32'nin üzerini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar/TL sadece 3 günde 10 seviyesinde kapanış yaptı

Para politikasında yaşanan gelişmeler dolar/TL kurunda seviyelerin hızla geride bırakılmasına neden oldu. Buna göre dolar/TL kuru sadece 3 gün 10'lu seviyelerde kapanış yaptı. Kur 25 işlem gününü ise 9'lu seviyelerden tamamlamıştı. Geriye gidildiğinde ise kurun 8'li seviyelerden kapanış yaptığı gün sayısının 141 gün olduğu görüldü.

JP MORGAN VE GOLDMAN'DAN TCMB TAHMİNLERİ

QNB Finansinvest'in değerlendirmesine göre dolar/TL'de TCMB'nin faiz indirim kararı sonrasında 11,00 psikolojik seviye ve destek haline geldi. Kurumun analistlerine göre 11,17 ve 11,31 olan tarihi zirve direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

SocGen 2022 dolar/TL beklentilerini güncelledi

Bloomberg HT'ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını değerlendiren Societe Generale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Kalen 2022 kur beklentierini de açıkladı. Buna göre Societe Generale 2022 ilk çeyrek sonu itibariyle dolar beklentisini 11,50 seviyesine çıkardı. 22 Ekim tarihli raporda Societe Generale'nin dolar/TL beklentisi 10,90 olmuştu.

Kurumun 2022 ikinci çeyrek sonuna ilişkin beklentisi 11,50'den 12,20'ye yükseldi. Üçüncü çeyrek beklentisi ise 12'den 13'e çıktı. Kalen, 2022 son çeyreği için dolar/TL beklentisinin 13,90 olduğunu belirtti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.