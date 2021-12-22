Dolar/TL'de düşüş sonrası sakin seyir

Dolar/TL , pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla hızlı bir düşüş yaşadı. Düşüşünü sürdüren dolar bugün 12,3 seviyesine kadar indi.

Dolar/TL , pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL'yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,27 seviyesine kadar düştü.

Dolar kuru salı günü sabah saatlerinde yüzde 14'ten fazla düşüşle 11,09 seviyesini test ettikten sonra yeniden yükselişe geçerek yeniden 14 seviyesinin üzerine çıktı.

14,37 ile gün içi zirvesini gören dolar/TL, sonrasında düşüşünü sürdürerek çarşamba (bugün) günü 12,3 seviyesine kadar indi. Saat 09:20 itibariyle ise dolar serbest piyasada 19.499 liradan işlem görüyor.

Türkiye'nin CDS'i 603 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 23,58 civarında seyrediyor. Türk lirasının 1 aylık ima edilen oynaklığı salı günü 62,62'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gösterge en son 13 Ağustos 2018'de 61,47 seviyesine kadar tırmanmıştı.

Nebati: Kurda, köpüklerin gittiği bir noktaya doğru gidiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk Lirası'na teşvik paketi hakkında yaptığı konuşmada, “Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız ve cari açığı çözeceğiz. Yüksek büyüme, düşük cari açık: Modelimizin temeli budur.” dedi.

Reel sektörün, ekonomik aktivitede bulunan aktörlerin önünü görebileceği çok önemli bir sürece girildiğini belirten Nebati, "Özellikle önümüzdeki yıl, bunun da semerelerini çok açık bir şekilde göreceğimiz bir yıl olacak." dedi.

TCMB'den ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli Döviz satımı açıklaması TCMB tarafından yapılan açıklamada, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı yapılacağı belirtildi.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı, firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğüne iletebilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Bloomberg HT





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