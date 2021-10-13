Dolar rekor tazeledi
Haftaya yükselişle başlayan dolar 9,04’lük zirvenin ardından bir rekor daha kırarak 9,09’ya ulaştı. Böylece dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
2021-10-13 16:42:00
Dolar ve altında yükseliş sürüyor.
Haftaya hızı giriş yapan dolar önce 9,04 seviyesine ulaştıktan sonra şimdi de 9,09 ile yeni zirvesini test etti.
Dolar saat 16.40 sıralarında 9.08 liradan, Euro ise 10,50'den işlem görüyor. Sterlin de 12,38 liradan alıcı buluyor.
ALTIN DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Dolardaki yükselişe paralel olarak gram altın da yükselişini sürdürüyor. Altının gram fiyatı saat 16.40 sıralar 518 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 847 liradan, cumhuriyet altını ise 3.487 liradan satılıyor.
Merkez Bankası'nın geçen ayki faiz indirimiyle doların yükselişi hızlandı. Merkez Bankası 23 Eylül tarihinde 100 baz puan indirimle politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürmüştü. Bu sürpriz hamleyle dolarda hareketlilik başladı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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