Dolar paraşütsüz düşecek Necmettin Batırel’den yeni açıklama

'Doları olanın serveti mum gibi eriyecek' diyen ekonomist Necmettin Batırel, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari anlaşmaları köşesine taşıdı. Batırel, 'Türkiye ve Rusya merkez bankaları arasında en az 50 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanacak' dedi.

Dolar kurunun yakın zamanda çakılacağını sık sık dile getiren ekonomist Necmettin Batırel'den yeni açıklamalar geldi.

Necmettin Batırel bugünkü yazısında Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaları gümndemine taşıdı.

İşte Batırel'in "Düşmanı ağlat ki vatan kazansın!" başlıklı yazısı:

Soçi zirvesi Türkiye ile Rusya arasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu.



Batı dünyasının ülkesine Ukrayna savaşı dolayısıyla en sert yaptırımları uyguladığı Putin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm kapıları açtı. Suriye'deki güvenli bölge probleminin çözülmesi için garanti verdi... Sınırımızdaki teröristler 30 kilometre geri çekilecek. Bu bölgede yeni yerleşim merkezleri kurulacak. Türkiye'deki göçmen Suriyeliler ülkelerine dönecek.

Böylece büyük bir yükten kurtulacağız. Ama asıl büyük haber enerjide. İki ülke arasındaki ticaret 100 milyar dolara çıkarılacak. Ulaştırma, tarım, sanayi, finans, turizm, inşaat sektörlerinde büyük iş birliği yapılacak. Rusya, Türkiye'ye tahıl, gübre, tohum ve bunların üretimi için gerekli ham maddeyi kesintisiz ihraç edecek. Türkiye, tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak dünyadaki gıda krizinin çözülmesinde tarihî bir rol oynadı. Avrupa ve Afrika'yı rahatlattığı gibi Ukrayna ve Rusya bu satıştan 25 milyar dolar kazanacak... Sadece buğday değil, mısır, Ayçiçeği yağı da gönderiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bu adım sonrası fiyatlarda temmuzda %8,6 ile 14 yılın en sert düşüşünün yaşandığını açıkladı. Ağustos ayında daha da hızlanacak. Türkiye böylece küresel enflasyonda geri çekilmeyi sağlayarak dünya ekonomisine büyük hizmette bulunmuş olacak.



Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Rusya'dan 2021 yılında 28,9 milyar dolarlık ithalata karşı Rusya'ya 5,8 milyar dolar ihracat yaptık. Ama 2022'de Avrupa ve ABD'nin yaptırımları dolayısıyla Türkiye'den yapılan ihracat geçen yılı üçe katlayacak. Rusya'dan aldığımız yıllık 26 milyar metreküp doğalgazın önemli bir kısmını ruble olarak ödeme konusundaki anlaşma yapıldı. Türkiye yılda 60 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Bunun %45'lik kısmını Rusya'dan ithal ediyor. Buna karşılık 15 milyar dolar ödüyoruz. Şimdi yapılan bu anlaşmayla bu paranın 10 milyar dolarını ruble olarak ödediğimiz takdirde cari açığımızda önemli bir daralma yaşanacak. Ruslara doğalgaz parasını dolarla ödemeyeceğiz. Peki biz bu rubleleri nereden bulacağız? Türk firmalarının Rusya'ya yaptıkları ihracattan. Firmalar elde ettikleri bu rubleleri Merkez Bankasına verecek karşılığında Türk lirası alacak.



Merkez Bankası da Rusya'ya ruble ile doğalgaz ödemesini gerçekleştirecek. Ruble de Türk lirası da konvertibl (serbestçe dövize çevrilebilir) paralar hüviyetinde oldukları için problem yaşanmayacak. Türkiye ve Rusya merkez bankaları arasında en az 50 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanarak, ruble-TL ticareti garanti altına alınacak.

Bir başka olumlu gelişme, Rus firmaları Türkiye sattıkları ürünlerin karşılıklarını TL olarak alacak. Bu parayla Türk finans piyasalarında varlıklara hisse senedi veya tahvile yatıracak, Türkiye'de gayrimenkul satın alacak, Türk şirketlere ortak olabilecek. Ekonomide büyük canlılık yaşanacak. Bu gelişmeyi 22 Mart'taki gazete yazımda dile getirmiştim, ruble ile enerji ödemelerini gerçekleştirmemizin ülke ekonomisine büyük fayda sağlayacağını söylemiştim. Şükürler olsun, hayata geçti...



2023 seçimleri Rusya için de tarihî önem taşıyor. Zira Türkiye'de ABD yanlısı bir yönetim göreve gelirse geleceğe yönelik yaptıkları 30 yıllık planları suya düşecek. Bu yüzden Putin, Erdoğan'a gözü gibi bakıyor. Dünya ülkeleri Türkiye'ye teşekkür yağdırırken, İngiliz Financial Times ile muhalefet Rusya'ya yaptırımlar deliniyor diye hırsından çıldırıyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'nın ekonomik hayatını canlı tutan, Türkiye'ye ceza uygulanmasını istiyor. Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığı bir dönemde, Türkiye'nin MİR ödeme sistemini kullanmasına izin vermesiyle Ruslar yaptırımları delecek diye çılgına dönüyor. Son söz: Düşmanlar ağlıyorsa, doğru yoldayız! Yolun açık olsun Türkiye'm.