Dolar paraşütsüz düşecek diyen Batırel'den dikkat çeken açıklama! Altın o tarihte 1500 TL olacak

Dünya ekonomik sıkıntı içine girerken Dolar, Euro, Altın ve benzinde büyük artışlar meydana geldi. Ekonomi tahminleriyle tanınan Necmettin Batırel, tarih vererek altının hangi seviyeye geleceğini yazdı.

Altın hakkında çarpıcı tahminde bulunduğu Necmettin Batırel'in işte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"ABD'nin Rusya'nın petrol ihracatına ambargo (engelleme) kararı enerji ve emtia fiyatlarında rekor artışlara yol açtı. Ülkeler enflasyonun pençesinde, Avrupa'nın en büyük santralinin Rusların eline geçmesi sonrası yatırımcılar Üçüncü Dünya Savaşı başlıyor paniği ile kendilerini güvenli limana attı.

10 yıllık ABD hazine bonosuna saldırdılar, tahvil getirileri 1,98'den 1,73'e geriledi. 130 doları aşan brent petrol 150 dolara koşuyor. Bakır, Palladyum, nikel, platin, buğday, mısır fiyatları alevlendi. 9 Şubat'ta televizyonda yaptığım açıklamada Ukrayna savaşı çıkması durumunda altının 1000 liraya ulaşacağını söylemiş, mevcut fiyattan alım yapılmasını tavsiye etmiştim. Haklı çıktım. 9 Şubat'ta 1826 dolardan işlem gören altının onsu bugün 2000 dolarda. 1 ayda 174 dolarlık %10 arttı. Aynı tarihte 798 liradan satılan gram altın bugün 915 liraya ulaşmış durumda... 117 liralık (%15'lik) yükseliş var.

Şimdi herkes "Ağustos 2020'de 2074 dolarla tavan yapan altının onsu zirve tazeleyecek mi?" diye soruyor. Altın tarih boyunca insanoğlunun hep güvenli limanı olmuştur. Harp zamanında, kıtlık zamanında, ekonomik krizlerde, para birimlerinin aşırı değer kaybettiği dönemlerde hep imdada yetişmiş, sıkıntılara çare olmuştur. Altının en büyük özelliği ikinci atağında ilk zirvesini aşmasıdır.

Bugün de aynı tablo hâkim. Görüyorsunuz, gıda fiyatları uçuyor, enerji maliyetleri artıyor, insanlar hayat mücadelesi verirken, zamanında tasarruf ettikleri altınlarını kullanarak rahat nefes alıyor. Bakın hükûmet yastık altındaki serveti ekonomiye kazandırmak için "altın korumalı hesaplar"ı da devreye soktu.

Bugün vatandaş cumhuriyet altını ziynet lira, ziynet yarım, ziynet çeyrek gibi birikimlerini bankaya yatırarak hem ekonomiye büyük destek sağlıyor, hem de yılda %14 ekstra gelir elde ediyor. Çok şükür, ısrarla vurguladığım şirketlere de kur korumalı hesapta 3 ay vade imkânı tanındı, Türk lirasının değer kaybetmesi önlendi...

ABD'de 10 Mart'ta Şubat TÜFE açıklanacak. Geçen sene yıllık %1,7 olan rakamın %8'le 5 kat artarak 40 yılın zirvesinde çıkması bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı tırmandırmasıyla altının önce 2050 ardından 2100 daha sonra 2150 dolarla tavan yapması bekleniyor. Yavaşlayan büyüme hızı ve zirve üstüne zirve yapan enflasyon altın talebini arttıracak...

Zira sürekli değer kaybeden para birimlerine güven kalmadı. Altın ABD'de faizlerin arttığı dönemde daha iyi performans gösteriyor. Geçen sene altının zayıf kalmasına FED'in enflasyondaki artışın kalıcı olmadığını ısrarla vurgulaması etkili olmuştu. Bu sene resim değişti. Büyümedeki yavaşlamadan kaynaklanan risklere karşı portföylerini korumaya almak isteyen yatırımcılar artık altında uzun (6 ay veya 1 yıllık) pozisyon açıyor...

En iyi tahminle dolar kuru aynı seviyede kalır ons 2150 doları görürse fiyat 1000 lirayı aşar. Tutabilene aşk olsun... Yakın zamanda 1500 liralı günleri konuşabiliriz. Küresel gerilim Ukrayna'nın ele geçirilmesiyle bitmeyecek, aksine yayılacak. Artık bir tarafta ABD-Avrupa diğer yanda Çin-Rusya eksenli iki kutuplu bir dünyamız var..." .