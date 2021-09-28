Dolar neden yükseldi? Doların yükselmesinin nedeni faiz indirimi mi? MB Başkanı açıkladı!

Son günlerde dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket vatandaşları endişelendirdi. Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indirmesinin ardından başlayan hareketlenme sonrası dolar 28 Eylül'de 8.82 TL civarında. Merkez Bankası Başkanı doların yükselmesinin nedenini açıkladı. Peki Dolar neden yükseldi? Doların yükselmesinin nedeni faiz indirimi mi? MB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünde.

Son günlerde dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket vatandaşları endişelendirdi. Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indirmesinin ardından başlayan hareketlenme sonrası dolar 28 Eylül'de 8.82 TL civarında. Merkez Bankası Başkanı doların yükselmesinin nedenini açıkladı. Peki Dolar neden yükseldi? Doların yükselmesinin nedeni faiz indirimi mi? MB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünde.

Dolar neden yükseldi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu dolarda son günlerde yaşanan artışın nedenini açıkladı. TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu T24 ile gerçekleştirdiği görüşmede dolar ve faizle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dolarda hızlı bir yükseliş için zemin olmadığını belirten Kavcıoğlu, kurdaki artışın çoğunun Fed'in kararları ve Powell'ın açıklamaları nedeniyle gerçekleştiği görüşünde. Faiz indirim kararı sonrasında Türkiye'den 2 milyar dolar civarında yabancı sermaye çıkışı olabileceğini kaydetti.

Doların yükselmesinin nedeni faiz indirimi mi?

Alınan önlemlerle bir yıl içinde rezervlere yaklaşık 50 milyar dolara yakın para geleceğini öngörüyor. Başkan Kavcıoğlu, Fed'in bu yıl varlık azaltımına başlamayacağı görüşünü dile getirirken, rezervlere bu yıl 50 milyar dolar geleceğini, doların yükselmesi için bir sebep olmadığını aktardı. Ayrıca Kavcıoğlu, Türkiye'nin risk priminin yüksek seviyelerde olmasının haksız bir durum olduğunu söyledi.

16 ay sonra faiz indirimi gelmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), eylül ayı toplantısında yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e indirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.