Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 26 Ağustos 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 18,18 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 26 Ağustos güncel döviz kurları…