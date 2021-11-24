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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar kuru bugün kaç TL? (24 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün kaç TL? (24 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 24 Kasım 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum, güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları

3 Saat Önce
2021-11-24 08:29:11
Dolar kuru bugün kaç TL? (24 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Dün 13.40'ı aşarak tarihi zirvesini yenileyen dolar, 12,74 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Piyasaların açılması öncesinde spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 12,7330 liradan alınırken, 12,430 liradan satılıyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 14,3116 lira alış fiyatı, 14,3194 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

İngiliz Sterlini ise 16,9849 lira alış fiyatı, 17,0801 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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