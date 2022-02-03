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Dolar için kritik gün! Gözler enflasyon rakamlarında

Ocak ayı enflasyon rakamları öncesi dolar kuru güne yükselişle 13.52 TL seviyesinden başladı.

1 Saat Önce
2022-02-03 09:22:49
Dolar için kritik gün! Gözler enflasyon rakamlarında

Dolar kuru güne 13.52 TL seviyesinden başladı. Euro ise 15,2818 TL seviyesinden başladı.

Reuters, Bloomberg ve Anadolu Ajansı'nın anketlerine katılan ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10 ila 10.59 arasında artmasını bekliyor. Yıllık enflasyonun ise ortalama yıllık yüzde 48 olmasını bekliyor.

Enflasyon ocak ayında yüzde 13,58 yükseliş sergilemişti.

Dışarda ise Rusya - Ukrayna arasındaki gerilim piyasanın takibinde olmaya devam ediyor. .

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