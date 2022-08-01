Dolar için konuşan Batırel ‘10 lira’ dedi, Geçer ‘19’… Altında 1450 beklentisi!

TIMETURK, uzmanların yatırım tavsiyelerini sizler için derledi.Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, “Dolar 10 liraya düşerse ekonomi çöker” derken, Batırel, doların yakın gelecekte 10 liraya gerileyeceği öngörüsünde bulundu. İslam Memiş ise gram altında 1450 lirayı beklediğini kaydetti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Para ve döviz piyasalarındaki hareketlilik vatandaşları birikimlerini altın ve dolarda değerlendirmeye iterken, piyasa uzmanlarının birbiriyle çelişen açıklamaları ise vatandaşları çileden çıkartıyor. TIMETURK, uzmanların yatırım tavsiyelerini sizler için derledi.

Başaran: Dolar 10 liraya düşerse ekonomi çöker!

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın ve dolara ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.Youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Mert Başaran, "Altının onsu 1680 dolardan dönmeye başladı. 960 liralardan ben almaya devam ediyorum. Yatırım tavsiyesi olmayarak alıyorum. Gümüş çok güzel noktalara geldi. Tepki yapmaya başladılar. Uzun vadede toplamak için bu seviyeler mantıklı. Bir şey çok düşmüşse alıp atın köşeye. Bunları atlamayın. Eylül ve Ekim aylarında ev fiyatlarında inanılmaz bir artış olacak. Rakamlar bunu gösteriyor. İnşaat yok. Bir de üzerine yabancılar inanılmaz Türkiye'den ev alıyorlar. Ev fiyatlarının düşmesi hayal gibi duruyor. Şu anda alın demiyorum ama kesinlikle satmayın diyorum. Varsa da satmayın. Enflasyon devam ediyor. Azalma ihtimali var ama öyle çok büyük bir azalma yok şu an itibariyle" dedi.

Dolara ilişkin de konuşan Başaran, "Dolar düşerse 10 liraya asgari ücret 550 dolara yükselir. Çünkü asgari ücrete yüksek bir zam yapıldı. O yüzden dolar düşerse baya ekonomi çöker. Doların ne çok düşük ne çok yüksek olması lazım. Doların küçük küçük artması lazımdır. Bu gelişmelere bakılırsa dolar yerine altın alınması lazım" ifadelerini kullandı.

Batırel: Dolar 10 TL'ye gerileyecek!

Türkiye Gazetesi Yazarı ekonomist Necmettin Batırel, dolara yönelik kritik yorumlarda bulundu.TGRT Haber'de Cem Küçük İle Günaydın Türkiye Programında Türkiye Gazetesi Yazarı ekonomist Necmettin Batırel, dolara yönelik kritik yorumlarda bulundu.

Batırel, politika faizlerinin yüzde 14'te sabit tutulmasının bankalara yaradığını söyledi. Bankaların inanılmaz kar ettiklerini belirten Batirel, yüzde 40 ile faiz verdiklerini ve ayrıca komisyondan da para kazandıklarına dikkat çekerek buna bir son verilmesi gerektiğini vurguladı.Doların yıl sonunda 10 TL seviyesine gerileyeceği tespitinde bulunan Batirel, “Dünyadan Türkiye'ye fon girişi yapılacak, portföy yatırımı yapılacak. Doları olanlar köşe bucak satmaya çalışacak. Türkiye dünyanın gözbebeği haline geldi. Bütün ülkeleri küçülürken Türkiye büyüyor, büyüme işareti veriyor. İktidar giderse yerine ABD yanlısı bir hükümet gelecek. Rusya'nın Türkiye'ye yatırım yapması gerekiyor. Bence Putin'den büyük bir destek gelecek” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş: Gram altında 1450 lirayı bekliyoruz!

Altın ve döviz kurlarına ilişkin yatırımcılar uzman görüşlerini araştırırken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ağustos'ta son şans var" diyerek tahminlerini paylaştı."Altın ve gümüşün ons fiyatında toparlanmalar olabilir. Aman ha 1000 lira seviyesinden gram altın almayın, Ağustos'ta son şans var. Döviz kurlarında, emtia fiyatlarının gram bazında son bir şans olacak. Ağustos ayını şans ayı olarak belirleyeceğiz" diyen İslam Memiş, “"ABD'de büyüme rakamları açıklandı, balon patladı, berbat. Teknik olarak ABD ekonomisi resesyona girdi. Gerçek fiyatlamalar gün yüzüne yavaş yavaş çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında göz önünde bulundurulması gereken rakamların gram altın TL'de 950-1000 lira, dolarda ise 17-18 bant aralığı olduğunu söyleyen Memiş, "Eylül ayında ne bombalar patlayacak, hep beraber göreceğiz. Şirket iflasları, jeopolitik riskler, resesyon fiyatlamaları, neler olacak neler..." dedi.

Önümüzdeki dönemde 1000 liranın altında gram altın almanın mümkün olacağını belirten Memiş, gümüşün gram fiyatında ise 11 liranın altının zor olduğunu ama o seviyeye gelince tekrar alınabileceğini belirtti.

Memiş, "Yıl sonuna kadar gram altında 1450 lira bekliyoruz. Gümüşün gram fiyatında 20 lira. Altının ons fiyatında 2350 dolar, dolar/TL kurunda beklentim 20-21 lira aralığı. Yılın son çeyreğinde, son aylarda bu rakamları bekliyor olacağım. Bin lira seviyesine yükselen gram altında, şöyle bir süreç var, herkes korku ve panikle gram altın almaya koşuyor. Alayım mı soruları, tamamen komedi. 1000 liraya kadar kimse ilgilenmiyor, 1000 lirayı kırınca herkes koşa koşa bir şeyler almaya koşuyor" ifadelerini kullandı.

Geçer: Dikkatli olun! Dolarda 19 liraya hazır olun!

Asla gerçekleşmeyen öngörüleriyle tanınan Piyasa Uzmanı Selçuk Geçer de Youtubekanalında yayınladığı videoda doların ulaşacağı noktaya dair öngörülerini paylaştı. Dolar bozdurmak isteyenlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Selçuk Geçer şu ifadeleri kullandı:

“Daha güzel haberim var. Aya çıkıyoruz. Umarım uzay başvurularınızı yapmıştır. Brent petrol fiyatları yükselmeye devam edecek. Çünkü Rusya-Ukrayna krizi bitmedi. Bir de Çin'den kapanmalar başladı. Dünya fokurdamaya devam ediyor. Stagflasyon korkusu başladı. Bu da Merkez Bankaları daha fazla agresifleşecek mi? sorunu getirdi. Bu açıklamalar yavaş yavaş başladı. Dolarda 19 liraya hazır olun.”

"Dolar bozduralım mı?" sorusunu yanıtlayan ekonomist Selçuk Geçer, "Dikkatli olun" yanıtını vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yastık altındaki paraları geri alabilmek için 40 takla attılar. Oysa bankacılık sisteminden çekip aldık. Tefeci borçların içine girdik. Korkunç bir kısa vadeli dış borcumuz var. Türkiye artık işin içinden çıkmayacak hale geldi."