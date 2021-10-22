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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar güne rekor tazeleyerek başladı

Dolar güne rekor tazeleyerek başladı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar/TL 9.52 seviyesinin üzerini görerek rekor tazeledi.

10 Dakika Önce
2021-10-22 08:49:54
Dolar güne rekor tazeleyerek başladı

Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimi kararının ardından 9,49 lira seviyesine kadar yükselen dolar, bu sabah 9,50 lira bandının üzerinde hareketini sürdürüyor.

Dolar/TL alış fiyatı 9,5213 lira, satış fiyatı 9,5313 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,0687 lira alış fiyatı, 11,0994 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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