Dolar güne rekor tazeleyerek başladı
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar/TL 9.52 seviyesinin üzerini görerek rekor tazeledi.
2021-10-22 08:49:54
Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimi kararının ardından 9,49 lira seviyesine kadar yükselen dolar, bu sabah 9,50 lira bandının üzerinde hareketini sürdürüyor.
Dolar/TL alış fiyatı 9,5213 lira, satış fiyatı 9,5313 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 11,0687 lira alış fiyatı, 11,0994 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
SON VİDEOLAR
YORUMLAR (0)