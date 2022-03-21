Dolar güne nasıl başladı? Bugün döviz kurunda son durum ne? Dolar yükseldi mi?
Dolar güne nasıl başladı? Dolar en sık araştırılan dövizler arasında girdi. Peki ama bugün dolar güne nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Dövizde son durum...
2022-03-21 10:03:13
Dolar güne nasıl başladı? Dolar en sık araştırılan dövizler arasında girdi. Peki ama bugün dolar güne nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Dövizde son durum...
Bugün döviz kurunda son durum ne?
Dolar
- Alış fiyatı: 14,8355 TL
- Satış fiyatı: 14,8515 TL
Euro
- Alış fiyatı: 16,3763 TL
- Satış fiyatı: 16,4000 TL
İngiliz Sterlini
- Alış fiyatı: 19,5104 TL
- Satış fiyatı: 19,5405 TL
Japon Yeni
- Alış fiyatı: 0,1252 TL
- Satış fiyatı: 0,1237 TL
Suudi Arabistan Riyali
- Alış fiyatı: 3,9432 TL
- Satışfiyatı: 3,9630 TL
İsveç Kronu
- Alış fiyatı: 1,5644 TL
- Satış fiyatı: 1,5738 TL
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