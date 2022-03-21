Dolar güne nasıl başladı? Bugün döviz kurunda son durum ne? Dolar yükseldi mi?

Dolar güne nasıl başladı? Dolar en sık araştırılan dövizler arasında girdi. Peki ama bugün dolar güne nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Dövizde son durum...