Dolar gece yarısı rekor tazeledi

Dolar/TL kurunda hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın üç yöneticisinin görevden alınmasının ardından zirveye tırmanan dolar, dün gece saatlerinde yeni bir rekora daha imza attı.

Gözler önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB'nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilmişken, dolardaki hareketlilik sürüyor.

Dolar/TL Resmi Gazete'de yer alan üç üyenin görevden alınması ardından dün 9.19'a kadar yükseldikten sonra bu sabah 9.22'ye tırmandı.

Dolar gece saatlerinde 9.2719'u gördü. Kur saat 00.20 itibarıyla 9.25-9.26 bandında seyretti. Bugün saat 12.07 itibariyle ise dolar piyasada 9.29 liradan işlem görüyordu.

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye'de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar. TCMB'nin politika faizi şu an %18 seviyesinde bulunuyor.

Dolar, dün öğle saatlerinde 9,24'e kadar yükselmişti. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22 olarak açıklanmıştı. Böylece kur, yıl sonu beklentisinin de üzerine çıkmış oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.