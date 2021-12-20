Dolar, euro, altın rekora doymuyor

Güne rekorla başlayan dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar 17,86'la, euro 20,16'la, altının gram fiyatı ise 1.032 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı seri faiz indirimleri sonrası TL'de yaşanan sert değer kaybı her geçen gün daha da artıyor.

Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan Dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi.

REKOR TAZELEDİLER

Dolar 17,86'la, euro 20,16'la, altının gram fiyatı ise 1.032 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 16.01 itibarıyla dolar 17,68'den, euro 19,940'dan, altının gram fiyatı ise 1.022 liradan işlem görüyor.

Saat 16,01 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.