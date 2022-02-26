Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar düşecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dolar ne olur? Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıya geçmesiyle dünya piyasaları büyük bir şok yaşadı. Uluslararası piyasada borsalar büyük değer kaybederken altının ons fiyatı fırladı. Yurt içinde de yaşanan jeopolitik riskler nedeniyle dolar hızlı bir yükseliş gösterdi. 24 Şubat'ta 14 lira 60 kuruş seviyesini aşan dolar haftanın son günü yerini düşüşe bıraktı. 13 lira 80 kuruşa kadar gerileyen doların yeni haftada izleyeceği rota merak ediliyor.

Dolar düşmeye devam eder mi? Dolar düşecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dolar ne olur? Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıya geçmesiyle dünya piyasaları büyük bir şok yaşadı. Uluslararası piyasada borsalar büyük değer kaybederken altının ons fiyatı fırladı. Yurt içinde de yaşanan jeopolitik riskler nedeniyle dolar hızlı bir yükseliş gösterdi. 24 Şubat'ta 14 lira 60 kuruş seviyesini aşan dolar haftanın son günü yerini düşüşe bıraktı. 13 lira 80 kuruşa kadar gerileyen doların yeni haftada izleyeceği rota merak ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına hukuksuz bir şekilde saldırıya geçmesi dünya piyasalarını sarstı. Rusya'nın işgal hareketinin başlamasının ardından pek çok ülke Rusya'ya yaptırım kararı aldı. Kuzye Akım 2 projesinin iptali ve Rus bankacılık sistemine ağır yaptırımlar geldi. Dünyanın diken üstünde oturduğu son günlerde jeopolitik risklerin de artmasıyla güvenli liman olarak adlandırılan altına talep arttı. Altının ons değeri uzun 1900 dolar sevielerini aştı. Yurt içinde de yaşanan bu gelişmelerden sonra dolar kuru yönünü yukarı çevirdi.

Dolar düşmeye devam eder mi?

Kur korumalı TL mevduat hesaplarının devreye girmesiyle dolar kuru uzun süre sakin bir seyir izliyordu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldıraya geçmesinden sonra dolar kuru yönünü yukarı çevirdi. Son bir kaç günde 14.60 TL sınırını aşan dolar, piyasaların ilk şoku atlmatmasından sonra geriledi. Dolar haftanın son günü 13 lira 80 kuruştan işlem görüyordu. Yeni haftada ise doların düşmeye devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Dolar düşecek mi?

Jeopolitik risklerin arttığı son günlerde yurt içinde dolar kurunda bir miktar artış meydana geldi. Ancak şokun atlarılması üzerine dolar yönünü tekrar aşağı doğru çevirdi. Analistler, piyasalarda oynaklığın bir süre daha yüksek seyredeceğini kaydetti.

Hazine'den oynaklık uyarısı

Yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşların önemli mali kayıplarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur.

Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dolar ne olur?

İslam Memiş dolar kuru tahmini ve yorumları şöyle “Birincisi dolar tüm dünyada değer kazandı. Buna paralel Euro/dolar paritesi geriledi. Bunun yanına savaş etkisini de eklediğimizde doğal olarak dolar yükseldi. Dolarda 13.80 TL üzerinde yükselişler görürsek yeni zirveler görebiliriz. Haftalık kapanışı 13.80 TL altında yaparsa sorun yok. 13.80 TL üzerinde yükselişlere müdahale gelebilir. İlla Merkez Bankası dolar satarak değil farklı enstrümanları açıklayarak da müdahale edebilir. Ancak öncelikle piyasaları takip edecektir. Bir anda müdahale edeceğini sanmıyorum.” Memiş, “14,10 lira sınırının üstünde kalıcı olursa 15'li rakamları konuşabiliriz.” dedi.

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