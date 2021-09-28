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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar'da yeni rekor yükseliş

Dolar'da yeni rekor yükseliş

Güne 8.82 TL'den başlayan dolar kuru gün içinde 8.89 TL'yi görerek rekor tazeledi.

2 Saat Önce
2021-09-28 16:52:20
Dolar'da yeni rekor yükseliş

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle yükselişe geçen dolar dün 8.89 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından 8.83 liraya geriledi.

Dolar yeni güne ise 8.82 liradan başlarken gün içinde rekor tazeledi ve 8.89 TL seviyesine çıktı.

Dolar geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirmeden önce 8.65 seviyesindeydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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