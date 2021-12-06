Dolar bugün ne kadar? 6 Aralık 1 dolar fiyatı

'1 Dolar kaç TL?' Ekim ayından sonra oldukça hareketli günler yaşanmasına sebep olan dolar grafiklerinde tablo bugün büyük bir değişiklik göstermedi. Ekonomistler tarafından en çok dolar yorumları yapılsa da, euro fiyatları da dikkat çekiyor. Peki ama bugün 1 dolar ne kadar? 6 Aralık güncel döviz kurları ne durumda? Merkez Bankası kurları...

Merkez Bankası 2014 yılından bu yana ilk kez kur fiyatlarına müdahalede bulundu. Gerekçe olarak döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumlarının önüne geçmek isteyen Merkez Bankası, satış alanında yapılan faizlendirmeler konusunda adımlar attı. Peki bu müdahaleden sonra dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar bugün ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı 10,70 ile kapatan dolar, bu hafta küçük bir artış yaşadı ve 13,80 seviyesinde güne başladı.

- 1 Euro 15,54 TL

- 1 İngiliz Sterlin 18,22 TL

- 1 Avusturalya Doları 9,66 TL

- 1 İsviçre Frangı 14,95 TL

- 1 Riyal 3,60 TL

Yurt içinde 13,85 seviyelerinin artmasıbeklenirken gözler Merkez Bankası'nın yeni kararlarına çevrildi. 6 Aralık Pazartesi günü Merkez Bankası Reel Kur Endeksi verisi takip edilecek. Bunun yanı sıra TCMB, Aylık Fiyat Gelişmeleri raporuyla birlikte geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamlarını değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Dolar Konusunda Açıklama Yaptı

Kurda yaşanan son olumsuzluklardan sonra gözler Racep Tayyip Erdoğan'nın açıklamasına çevrildi. Erdoğan, "Türkiye'nin demokraside, hak ve özgürlüklerde, ekonomik kalkınmada geldiği seviyeyi yok sayıp bizi yeniden kendi iç kavgalarımızın bataklığına itmek isteyenlere fırsat vermiyoruz. Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Sudan'a kadar pek çok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi. Allah'ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle asırlık hesaplaşmaların hepsinden de alnımızın akıyla çıktık. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.