Dolar, borsa ve altında son durum! Gram altın kaç liradan satılıyor?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 15,35 seviyelerinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 912,9 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.498 lira, Cumhuriyet altını ise 6.117 liradan satılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,1 azalışla 2.426,89 puandan başladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 15,3480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 16,1170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 kayıpla 18,7460'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün 103,3'e kadar gerilemesinin ardından yeniden 104'ün üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik düşüşle 1,05'in altına indi.

Analistler, küresel çapta yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişelerin de döviz piyasalarında oynaklığın sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, dolar endeksi için 104,5'in direnç, 103,2'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 912,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.498 lira, Cumhuriyet altını da 6.117 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 1.852,5 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,3 azalışla 1.847,1 dolardan işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel bazda yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldiğini anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin arttığını kaydetti.

Sözle yönlendirmelerine dün de devam eden Fed yetkililerinden Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bankanın yeni verileri gözlemlemesi ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa güne düşüşle başladı Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 1,1 değer kaybederek 2.426,89 puana geriledi.