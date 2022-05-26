Dolar 6 liraya düşecek iddiası!

16 TL’nin üzerine çıkan Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Döviz kurunun önümüzdeki süreçte ne olacağı takip edilirken araştırmacı yazar Engin Avcı'dan iddialı bir tahmin geldi. Avcı, dolar kurunun yıl sonunda 6 ila 9 lira arasına gerileyeceğini öne sürdü.

Dolar kuru 16 liranın üzerinde seyretmeye devam ederken uzmanlar Merkez Bankası'nın yeni bir enstrüman açıklayacağını düşünüyor.

Emrah İnç'in Youtube kanalına konuk olan araştırmacı yazar Engin Avcı ise dikkat çeken dolar yorumu geldi.

Engin Avcı yaptığı açıklamada, "Bir gecede dolar 7 lira düşmüştü. Benim 2022 yıl sonu döviz hedefim 6 lira ila 9 lira arasındadır. Sebebini anlatayım. Türkiye, 150 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bunun ilk akışı Temmuz ile Ağustos ayında göreceğiz. Bahçeli, yüzüncü yılımızda 100 milyon nüfus dedi. Cumhurbaşkanı'nın Nisan ayında attığı adımı biz Ağustos'ta göreceğiz. Kesinlikle dolar 10 liranın altına inecek. Türkiye'den bir şuur değişimi var. Bizim ihracata yönelik ekonomimiz değişiyor. Ağustos ayında 50 milyar dolar Türkiye'ye giriş yapacak. O gün gelince bu söylediklerimi hatırlatsınlar. Üstat Hazret bin yıl öncesinde demiş ki, Rum Doğuyu ve Batı'yı ele geçirince mülkü ele geçirir. Bu mülk işgal edilince zamanın en büyük kötülüğü toplumun içerisinde zuhur eder. Salgın, hastalık, gıda krizi, savaş, ekonomi ile mücadele ettik, ediyoruz. Şimdi şuurun vaktidir. İki ay daha bir yangın var. Sonra refahı göreceğiz" dedi. .