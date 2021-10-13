Dolar 4 gündür üst üste rekor kırıyor

Dolar, 4 gündür 9 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar kuru saat 16.10 itibariyle 9,08 TL seviyesi ile yeni rekor kırdı.

Dolar 9 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazancı ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasının da etkisiyle tarihi zirve olan 9,0710'un üzerine yükseldi.

Piyasalar Merkez Bankası'nın geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. Faizi yüzde 18'e çeken Merkez Bankası, ekim toplantısını gelecek hafta perşembe günü yapacak.

Saat 16.10 itibariyle dolar kuru 9,08 TL seviyesine kadar yükseldi.

Euro/TL de 10,48 seviyesinde işlem görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.