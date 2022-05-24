Dolar 16 TL'yi aştı

Güne 15.96 seviyelerinde başlayan dolar, 16 seviyesini aştı. Dolar 16.02 TL'den işlem görürken, euro ise 17.10 TL'yi aştı.

Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırına yakın kalmaya devam ediyor.

Dolar/TL, 16.02 seviyesinden işlem görürken euro/TL 17.10 civarında değerleniyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın satış fiyatı, uluslararası piyasalarda 1856 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 952 lira,

Çeyrek altın 1574 lira,

Yarım altın 3149 lira,

Cumhuriyet altını 6277 lira seviyesinde yer alıyor. .