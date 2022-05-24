Dolar 16 TL'yi aştı
Güne 15.96 seviyelerinde başlayan dolar, 16 seviyesini aştı. Dolar 16.02 TL'den işlem görürken, euro ise 17.10 TL'yi aştı.
2022-05-24 10:14:44
Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lira sınırına yakın kalmaya devam ediyor.
Dolar/TL, 16.02 seviyesinden işlem görürken euro/TL 17.10 civarında değerleniyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın satış fiyatı, uluslararası piyasalarda 1856 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 952 lira,
Çeyrek altın 1574 lira,
Yarım altın 3149 lira,
Cumhuriyet altını 6277 lira seviyesinde yer alıyor. .
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