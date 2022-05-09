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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar 15 lirayı aştı!

Dolar 15 lirayı aştı!

Dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başladı. Kur öğlen saatlerinde 15.02 seviyesini gördü.

15 Saat Önce
2022-05-09 15:14:46
Dolar 15 lirayı aştı!

Cuma günü en düşük 14.8570 ve en yüksek 14.9677 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0.57 üzerinde 14.9494'ten tamamlamıştı.

Dolar endeksi 104.2 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0.5 artışla 104.1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0.30 değer kaybıyla 1.0519'dan alıcı buluyor.

Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü. .

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