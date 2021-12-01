Dolar 14 liraya dayandı

Dün Merkez Bankası'nda yaşanan sürpriz istifa ile tırmanışa geçen dolar akşam Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri ile baskılandı ve 13.45 lirayı gördü. Dolar gece yarısı 13.95'i gördü. 1 Aralık sabahına ise 13.611 liradan başladı.

30 Kasım sabahına 12.88 ile başlayan dolar gün içinde yaşanan gelişmelerden sonra 13.95'i görerek akşamı kapattı. Dolar/TL dün yüzde 8'e varan yükselişle 13,95 seviyesine ulaşırken Türk lirası gelişen ülke para birimlerinin genelinden ayrışarak en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

30 Kasım sabahına 14,4799 ile başlayan euro kuru, saat 22:20 itibarıyla 15,52 liradan işlem gördü.

Dün en düşük 13,92, en yüksek 14,54 seviyelerini gören Euro, günü 14,47 seviyesinde kapattı. Euro, 02.11.2021 tarihinde 10,99 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2021 tarihinde ise 15,52 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Aralık'ta dolar ve euro

Çarşamba sabah saat 03.30'da dolar 13,611 euro ise 15,426 liradan başladı.

Saat 09.16 sıralarında ise serbest piyasada dolar 13.227, euro ise 15.040 liradan işlem görüyordu.

Dün neler oldu? Dövizin ateşini çıkaran gelişmeler

* FED Başkanının sözleri baskı oluşturdu

Gelişen ülke para birimleri üzerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri yeni baskı yarattı. Powell, varlık alımlarının azaltılması sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebiliriz ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 512 baz puana tırmanırken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,2 seviyesinde bulunuyor.

* Merkez Bankası'nda sürpriz istifa

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi. Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Bu haberden sonra ise dolar 13.17 lirayı gördü.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni faiz açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yayında faiz konusundaki söylemini de yeniledi. Erdoğan'ın konuşmasından sonra dolar 13.95'i gördü.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, konuşmasının kurla ilgili kısmında, "Büyümeyi istikrarsız hale getirmelerine müsaade etmeyeceğiz ve biz bu sarmaldan çıkacağız. Kur-faiz spekülasyonu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu spekülasyonu ancak biz engelleriz. Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, seçim öncesine kadar faizin düşeceğini, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da enflasyonda da iyileşmenin gerçekleşeceği görüşünü savundu.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.